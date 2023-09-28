Цены на нефть WTI поднялись до самого высокого уровня за год: причины

reuters

Нефть WTI подскочила в цене почти на 1 доллар за баррель до самого высокого уровня за год, поскольку резкое падение запасов сырой нефти в США добавило беспокойство относительно ограниченных мировых поставок из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией.

Об этом пишет Reuters.

"Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) возглавили рост, поднявшись выше 95 долларов впервые с августа прошлого года. По состоянию на 01:45 по Гринвичу WTI стоила 94,60 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 77 центов, или на 0,8%, до 97,32 долларов за баррель после достижения уровней, невиданных с ноября", - пишет агентство.

Реклама:

"Рынок нефти быстро смирился с тем, что объявленное летом сокращение добычи ОПЕК+ оказывает значительное влияние на доступность нефти", - сказал старший портфельный менеджер 8VantEdge в Сингапуре Стефано Грассо.

На прошлой неделе запасы нефти в США упали на 2,2 миллиона баррелей до 416,3 миллиона баррелей, согласно правительственным данным, что значительно превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали падения на 320 тыс баррелей в опросе Reuters.

Сокращение объемов добычи нефти произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия, входящие в ОПЕК+, сократили добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки до конца года. Группа встретится 4 октября, чтобы проанализировать ситуацию на рынках.

Реклама:

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе цены на нефть продолжат расти", - отмечают аналитики Национального австралийского банка.

"Я думаю, что Саудовская Аравия может согласиться на гораздо более высокие цены, но не на гораздо более низкие, и если сокращение добычи на 10% даст им 30% роста цены, то это имеет смысл", - сказал Грассо.

Экономическая правда