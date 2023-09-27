Компания Baykar готовится к первому полету своего беспилотника Bayraktar TB3
Турецкая компания Baykar готовит свой новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 к первому полету, заявляя, что он может взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой.
Об этом заявил председатель правления и технический директор компании Сельчук Байрактар, передает "Укринформ".
По словам директора Baykar, новый Bayraktar станет первым в мире БПЛА, который приземлится и взлетит с корабля.
Сам Беспилотник сейчас готовят к первому полету на базе центра Baykar в Чорлу, что в провинции Текардаг на северо-западе Турции.
Сельчук Байрактар также добавил, что Bayraktar TB3 станет первым БПЛА, развернутым на кораблях с короткой взлетной полосой.
Отмечается, что компания Baykar стала первой в мире, которая объявила о разработке боевого беспилотника, способного взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой.
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Экономическая правда.