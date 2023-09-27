Гендиректор Shell под давлением внутри компании из-за сокращения инвестиций в возобновляемые источники - СМИ
Генеральный директор Shell Ваэль Саван испытал давление из-за своей стратегии развития энергетической компании после того, как двое сотрудников опубликовали открытое письмо, в котором призвали его не сокращать инвестиции в возобновляемые источники энергии, что вызвало внутренние дебаты.
Об этом сообщает Reuters.
Открытое письмо, опубликованное в начале этого месяца во внутренней сети Shell поступило после того, как Саван на дне инвесторов в июне объявил о планах замедлить инвестиции в возобновляемые источники энергии и бизнес с низким содержанием углерода в рамках стратегии увеличения прибыли.
Компания также разделила свой низкоуглеродный бизнес и отменила роль глобального руководителя отдела возобновляемых источников энергии, после чего оставил этот пост Томас Бростром менее чем за два года работы на этом посту.
"В течение длительного времени Shell стремилась быть лидером в энергетическом переходе. Это причина, почему мы здесь работаем. Последние объявления во время и после дня рынков капитала нас глубоко волнуют... Мы можем только надеяться, что оптика объявлений CMD обманывает нас и что Shell продолжает свой путь лидера в энергетическом переходе", — говорится в письме, адресованном Саванну и исполнительному комитету Shell.
Согласно источникам в компании, письмо получило более 80 000 просмотров и 1000 лайков, а также вызвало длительный обмен комментариями на открытой платформе, в том числе от Саванна.
"Для организации, которая находится в центре энергетического перехода, нет простых ответов и хватает дилемм или вызовов", — написал Саван в своем ответе.
"Возможно, мы не всегда соглашаемся относительно дальнейших действий, но я испытываю удовольствие от той роли, которую Shell играет и будет играть в дальнейшем. Я горжусь тем, как мы ежедневно обеспечиваем доступную и безопасную энергию для людей, в то время как мы упорно работаем, чтобы обеспечить решение с низким содержанием углерода для наших клиентов, поскольку со временем мы переходим в бизнес с нулевыми выбросами", - добавил он.
Саван, занявший должность в январе, сосредоточился на улучшении операционной деятельности и прибыльности Shell, сосредоточившись на нефтегазовых операциях, биотопливе и зарядке электромобилей.
В последние месяцы Shell вышла из морских ветровых проектов в Ирландии и Франции, продала свой британский бизнес по розничной торговле электроэнергией и заявила, что стремится продать доли в проектах возобновляемой энергетики в Индии.
Источники в отрасли сообщили, что компания также рассматривает возможность продажи полностью или частично приобретенной в 2019 году компании Sonnen по хранению аккумуляторов.
Несколько руководителей высшего звена Shell покинули подразделение с низким содержанием углерода и возобновляемых источников энергии после смены стратегии.
Shell заявляла, что стремится стать компанией с нулевыми выбросами к 2050 году.