Гендиректор Shell под давлением внутри компании из-за сокращения инвестиций в возобновляемые источники - СМИ

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Генеральный директор Shell Ваэль Саван испытал давление из-за своей стратегии развития энергетической компании после того, как двое сотрудников опубликовали открытое письмо, в котором призвали его не сокращать инвестиции в возобновляемые источники энергии, что вызвало внутренние дебаты.

Об этом сообщает Reuters.

Открытое письмо, опубликованное в начале этого месяца во внутренней сети Shell поступило после того, как Саван на дне инвесторов в июне объявил о планах замедлить инвестиции в возобновляемые источники энергии и бизнес с низким содержанием углерода в рамках стратегии увеличения прибыли.

Компания также разделила свой низкоуглеродный бизнес и отменила роль глобального руководителя отдела возобновляемых источников энергии, после чего оставил этот пост Томас Бростром менее чем за два года работы на этом посту.

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"В течение длительного времени Shell стремилась быть лидером в энергетическом переходе. Это причина, почему мы здесь работаем. Последние объявления во время и после дня рынков капитала нас глубоко волнуют... Мы можем только надеяться, что оптика объявлений CMD обманывает нас и что Shell продолжает свой путь лидера в энергетическом переходе", — говорится в письме, адресованном Саванну и исполнительному комитету Shell.

Согласно источникам в компании, письмо получило более 80 000 просмотров и 1000 лайков, а также вызвало длительный обмен комментариями на открытой платформе, в том числе от Саванна.

"Для организации, которая находится в центре энергетического перехода, нет простых ответов и хватает дилемм или вызовов", — написал Саван в своем ответе.

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"Возможно, мы не всегда соглашаемся относительно дальнейших действий, но я испытываю удовольствие от той роли, которую Shell играет и будет играть в дальнейшем. Я горжусь тем, как мы ежедневно обеспечиваем доступную и безопасную энергию для людей, в то время как мы упорно работаем, чтобы обеспечить решение с низким содержанием углерода для наших клиентов, поскольку со временем мы переходим в бизнес с нулевыми выбросами", - добавил он.

Саван, занявший должность в январе, сосредоточился на улучшении операционной деятельности и прибыльности Shell, сосредоточившись на нефтегазовых операциях, биотопливе и зарядке электромобилей.

В последние месяцы Shell вышла из морских ветровых проектов в Ирландии и Франции, продала свой британский бизнес по розничной торговле электроэнергией и заявила, что стремится продать доли в проектах возобновляемой энергетики в Индии.

Источники в отрасли сообщили, что компания также рассматривает возможность продажи полностью или частично приобретенной в 2019 году компании Sonnen по хранению аккумуляторов.

Несколько руководителей высшего звена Shell покинули подразделение с низким содержанием углерода и возобновляемых источников энергии после смены стратегии.

Shell заявляла, что стремится стать компанией с нулевыми выбросами к 2050 году.