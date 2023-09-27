Kia и Hyundai отзовут более 3 миллионов автомобилей в США из-за риска пожара

Автопроизводители Hyundai и Kia отзывают всего 3,37 млн авто в США из-за риска возгорания двигателей и просят владельцев парковать их на улице как можно дальше от зданий до завершения ремонта.

Об этом пишет Reuters.

Hyundai заявила, что имеет сообщение о 21 пожаре и 21 другом тепловом инциденте с 2017 года, связанном с отзывом, тогда как Kia имеет сообщение о по меньшей мере 10 подтвержденных пожарах и инцидентах, связанных с плавлением.

В компаниях заявляют, что в результате утечки тормозной жидкости может возникнуть короткое замыкание в гидравлическом электронном блоке управления (HECU), что приводит к возгоранию моторного отсека во время стоянки или движения.

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Кроме того, национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что владельцы должны следовать советам автопроизводителей и парковать автомобили на улице до завершения ремонта.

Отзыв Kia America охватывает 1,73 млн автомобилей Borrego, Cadenza, Forte, Sportage, K900, Optima, Soul Rio, Sorento и Rondo. Оно касается различных модельных лет для каждого автомобиля с 2010 по 2017 год.

Hyundai отзывает 1,64 млн авто Elantra, Genesis Coupe, Sonata Hybrid, Accent, Azera, Veloster, Santa Fe, Equus, Veracruz, Tucson, Tucson Fuel Cell и Santa Fe Sport 2011-2015 модельных годов.

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Добавляется, что Hyundai планирует уведомить владельцев о необходимости привезти автомобили к дилеру для замены предохранителя модуля ABS. Kia все еще работает над решением проблемы.

Экономическая правда.