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Украина среди 20 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Среда, 27 сентября 2023, 19:30 - Игорь Пилипив
 
getty images

В рейтинге стран с наиболее доступным мобильным интернетом за 1 гигабайт (ГБ) Украина занимает 16 место, с ценой в 0,27 долл. 

Об этом сообщает компания Cable.co.uk.

При формировании рейтинга проанализировано 5603 тарифных плана мобильного интернета в 237 странах. Поэтому средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет 0, 27 долл. 

Отмечается, что в пятерку самых дешевых стран входят Израиль (0,02 долл), Италия (0,09 долл), Фиджи (0,09 долл), Сан-Марино (0,10 долл) и Камбоджа (0,12 долл).

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Зато в пятерку самых дорогих стран по средней стоимости 1 ГБ мобильных данных входят Зимбабве (43,75 долл), Фолклендские острова (40,58 долл), Святая Елена (40,13 долл), Южный Судан (23,70 долл) и Токелау (17,24 долл).

Также читайте: Готовы ли мобильные операторы к сложной зиме и что будет с национальным роумингом. Интервью с Минцифры

Напомним:

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22 мобильных оператора в Европейском Союзе и семь - в Украине согласовали продление еще на 12 месяцев соглашения об отмене роуминговой платы для граждан Украины, чтобы те могли оставаться на связи с родными.

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