Война нанесла аграрной отрасли более 40 миллиардов долларов убытков - депутат

Прямой и опосредованный ущерб украинских аграриев из-за войны войны России против Украины превысил 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает Укринформ.

По словам депутата, подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил 8,7 млрд дол. Речь идет о разрушении инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочек, уничтожении и похищении врагом зерна и сельхозтехники.

"А еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в 30,5 млрд дол. США. И это, к сожалению, не окончательная цифра. Потому что когда мы подсчитаем вред, причиненный вследствие подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше", - сказал Гайду.

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Кроме этого, сложно оценить последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, разрушение верхних слоев почвы из-за "прилетов" и взрывов при разминировании.

Напоминаем:

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС и исчезновения Каховского водохранилища уничтожена вся рыба - 11,4 тысячи тонн.

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Первая оценка от KSE Institute вместе с Минэкономики и Минвосстановления свидетельствует о том, что российский теракт на Каховской ГЭС нанес Украине по меньшей мере 2 млрд долл. прямого ущерба.