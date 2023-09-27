В ОП вслед за Минфином высказались за ослабление гривны: легкая девальвация пойдет на пользу

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Относительно курса, наверное, учитывая уровни инфляции, которые есть у нас и в других государствах, такая очень легкая контролируемая девальвация на незначительные проценты, наверное, будет полезной для экономики", - сказал Шурма, подчеркнув, что это не официальная позиция государства, а его личная точка зрения.

По его мнению, гривну целесообразно ослабить "на несколько десятков копеек, на пол гривны, на гривну".

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"Это будет полезно и для бюджета, и для конкурентоспособности наших экспортеров. И это будет оживлять экономическую активность", - добавил заместитель главы ОП.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) заявил, что его также беспокоит укрепление гривны, фундаментальные факторы для которого отсутствуют.

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Марченко отметил, что планирует провести эту дискуссию с Национальным банком и Международным валютным фондом, миссия которого начала работу на этой неделе в контексте подготовки к консультациям 2023 года по статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Проект госбюджета Украины на 2024 год базируется на среднегодовом курсе гривны 41,4 грн/1 долл, тогда как НБУ удерживает его на уровне 36,57 грн/1 долл с конца июля прошлого года.

В то же время в Нацбанке заявляли, что курс, заложенный в бюджете, не является ни прогнозом, ни целью для НБУ.