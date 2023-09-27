"Укрнафта" и АРМА заключили договор об управлении сетью АЗС Glusco

ПАО "Укрнафта" и Агентство по розыску и менеджменту активов подписали договор об управлении сетью АЗС Glusco.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По условиям договора, 85% чистой прибыли от управления сетью компания будет передавать государству, 15% будет получать сама "Укрнефть" за управление.

Также был установлен гарантийный ежемесячный платеж в размере 5 млн. грн. Это минимум, который будет перечислен в бюджет.

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"После заключения договора должен начаться процесс фактической передачи активов Glusco в управление. Это займет некоторое время. Команда "Укрнафты" приложит максимум усилий для эффективной работы сети АЗК с момента подписания актов приемки-передачи – говорит директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

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Напоминаем:

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В мае 2022 года Кабмин согласовал предложение АРМА о передаче в управление НАК "Нафтогаз Украины" арестованных активов компании Glusco (до 2018 года – сеть НК "Роснефть"), которые связывали с Виктором Медведчуком.

В начале августа этого года АРМА объявила о прекращении договоров с "Нефтегаз ойл трейдинг" на управление активами сети АЗС Glusco.

В сентябре Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.