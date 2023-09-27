50% приложений для финансов в Украине - российские и имеют доступ к деньгам украинцев
Большинство популярных в Украине финансовых приложений имеют российское происхождение.
Это выявило исследование финтех-стартапа Saldo Apps и аналитического сервиса для мобильных приложений ASObot из группы IT-компаний Netpeak Group.
Так, App Store и Google Play насчитывают более 1 000 приложений для учета персональных финансов. Из них популярные в Украине - около 100.
Saldo Apps и ASObot собрали информацию о происхождении, количестве инсталляций и доходах около сотни приложений этой категории. Разработчики обнаружили, что 50% новых инсталляций все еще приходится на приложения, которые сделаны в России.
"Украинцы просто не знают о происхождении тех приложений", - отмечает CEO Saldo Apps Радомир Новкович.
Проблема российских приложений в Украине стоит особенно остро еще и потому, что кроме денег украинцы добровольно передают свои персональные данные.
Согласно федеральному закону 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные российских пользователей должны храниться на территории России и обрабатываться федеральными органами государственной власти.
"Если российские разработчики не выделили отдельные серверы вне России для хранения данных украинцев, это может означать, что все действия украинских пользователей, включая донаты на ВСУ, фиксируются на территории России", - отмечают исследователи.
Разработчики создали перечень приложений, чтобы распознать среди них российские и избежать спонсирования государства-агрессора.
Среди 16 наиболее популярных российских приложений в Украине команда разработчиков выделяет: Манибокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал расходов и другие.
Напоминаем:
Ранее Netpeak Group вместе с Министерством цифровой трансформации запустили инициативу ReplaceRUwithUA о замене софта российского происхождения украинскими продуктами.
Saldo Apps - это часть Netpeak Group, финтех-экосистема для самозанятых лиц, микробизнесов и финансово образованных лиц по всему миру.