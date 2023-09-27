50% приложений для финансов в Украине - российские и имеют доступ к деньгам украинцев

Большинство популярных в Украине финансовых приложений имеют российское происхождение.

Это выявило исследование финтех-стартапа Saldo Apps и аналитического сервиса для мобильных приложений ASObot из группы IT-компаний Netpeak Group.

Так, App Store и Google Play насчитывают более 1 000 приложений для учета персональных финансов. Из них популярные в Украине - около 100.

Saldo Apps и ASObot собрали информацию о происхождении, количестве инсталляций и доходах около сотни приложений этой категории. Разработчики обнаружили, что 50% новых инсталляций все еще приходится на приложения, которые сделаны в России.

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"Украинцы просто не знают о происхождении тех приложений", - отмечает CEO Saldo Apps Радомир Новкович.

Проблема российских приложений в Украине стоит особенно остро еще и потому, что кроме денег украинцы добровольно передают свои персональные данные.

Согласно федеральному закону 152-ФЗ "О персональных данных" персональные данные российских пользователей должны храниться на территории России и обрабатываться федеральными органами государственной власти.

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"Если российские разработчики не выделили отдельные серверы вне России для хранения данных украинцев, это может означать, что все действия украинских пользователей, включая донаты на ВСУ, фиксируются на территории России", - отмечают исследователи.

Разработчики создали перечень приложений, чтобы распознать среди них российские и избежать спонсирования государства-агрессора.

Среди 16 наиболее популярных российских приложений в Украине команда разработчиков выделяет: Манибокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал расходов и другие.

Напоминаем:

Ранее Netpeak Group вместе с Министерством цифровой трансформации запустили инициативу ReplaceRUwithUA о замене софта российского происхождения украинскими продуктами.

Saldo Apps - это часть Netpeak Group, финтех-экосистема для самозанятых лиц, микробизнесов и финансово образованных лиц по всему миру.