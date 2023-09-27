В Минэкономики рассказали, сколько земель планируют разминировать в ближайшие годы

Сейчас в Украине сертифицировано 17 операторов противоминной деятельности, 29 – в процессе сертификации и еще 40 – к ней готовятся.

Об этом заявила министерша экономики Юлия Свириденко на форуме Demine Ukraine.

По словам Свириденко, в начале года в гуманитарное разминирование было привлечено 1500 саперов и 12 специализированных машин, сейчас – 3000 человек и 29 машин.

К концу года штат саперов планируется увеличить до 5000 специалистов.

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"У нас есть план на 4 года по очистке 470 тыс гектаров сельскохозяйственных земель. С начала года было обследовано 43% из них", – отметила министерша.

Для достижения цели очистки 80% территории за 10 лет правительство построит в Украине открытый рынок разминирования с тендерами на Prozorro и будет локализовать производство специализированной техники, в частности, иностранных компаний.

В следующем году Кабмин выделит на гуманитарное разминирование 2 млрд. грн. По словам Свириденко, этого должно хватить на возврат в эксплуатацию 200 тысяч гектаров полей.

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В общей сложности потенциально загрязненными считается 174 000 кв километров территории Украины. Пока саперы имеют доступ только к 21% из них.

Напоминаем:

Украина запустит через Prozorro рынок услуг по гуманитарному разминированию.