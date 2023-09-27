Результаты переговоров по зерну: Польша и Украина обнародовали свои комментарии

Министры аграрной политики Украины и Польши - Николай Сольский и Роберт Телюс, обнародовали комментарии по итогам переговоров относительно проблемы с экспортом аграрной продукции в Польшу.

Согласно сообщению пресс-службы Минагрополитики Украины, во время онлайн-встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с министром сельского хозяйства и развития села Республики Польша Робертом Телюсом была обсуждена процедура выдачи украинским правительством лицензий агропредпринимателям для экспорта пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника в Польшу.

Стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу.

Польский министр проинформировал украинского коллегу, что его правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.

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В то же время Телюс обратил внимание на то, что Польша хотела бы, чтобы Украина отозвала жалобу, которую подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно ограничений на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.

Как сообщил Сольский, в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы относительно переноса ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта для улучшения транзита через Польшу.

Подобную процедуру необходимо согласовать для транзита по польской территории агропродукции и в Германию, пояснил министр и напомнил, что в августе такой механизм контроля согласовали Венгрия и Словакия.

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В то же время, как заявил польский министр, по итогам онлайн-встречи, его правительство "придерживается четкой позиции: зерно из Украины не может попасть на польский рынок".

По сообщению Министерства сельского хозяйства и развития села Польши, "Украина приняла наши доводы".

Телюс также подтвердил, что попросил представителя украинского правительства отозвать жалобу Украины в ВТО как безосновательную.

"Мы хотим искать решения на будущее, строить механизмы, которые позволят зерну течь туда, куда оно шло до войны", - сказал он.

По словам министра, на переговорах с украинским коллегой обсуждали вопрос транзита. Польша находится на последнем этапе передачи контроля портам Литвы. Украинская сторона предложила передать контроль также немецким портам.

"Во время переговоров с министром Сольским было сделано предложение по лицензированию, которое Польша проанализирует. Однако соответствующих процедур пока нет. Самое главное, чтобы зерно в это время не текло в Польшу", - приводит слова Телюса пресс-служба польского аграрного министерства.

Аграрные министры обеих стран договорились через неделю снова обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.