Украинские порты удалось покинули 50 из 100 судов, заблокированных после начала войны

В украинских портах по состоянию на 26 сентября оставалась лишь половина из 100 судов, которые были заблокированы после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"По состоянию на 26 сентября из 100 судов, которые были заблокированы в украинских портах на 24 февраля 2022 года, остаются 50 судов: 29 из них - в портах Николаевской области, 14 - в Херсоне, 5 - в Мариуполе. В портах Одесской области по разным причинам остаются два морских судна из числа 41, которые были блокированы 24 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 50 судов 15 принадлежат судовладельцам из стран ЕС (Греции - восемь, Мальты - три, по одному судну Болгарии, Германии, Эстонии, Дании), 14 - судовладельцам из Турции, восемь - из Украины.

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Среди других судовладельцев, чьи суда заблокированы в украинских портах, - компании из Норвегии и Китая, Великобритании, Черногории, Бангладеш, Маршалловых островов, Ливана, Египта, Сингапура.

В порту "Черноморск" остается и балкер EMMAKRIS III, который был задержан в июле 2022 года по требованию Генпрокуратуры в рамках расследования в отношении его российского владельца, сообщается в тексте обновленной базы заблокированных судов мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.

Напоминаем:

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На момент начала полномасштабного вторжения в морских торговых портах на Черном и Азовских морях, кроме оккупированного Крымского полуострова, находились 100 коммерческих судов (без учета судов портового флота). Суда не смогли покинуть порты в условиях морской блокады со стороны РФ. 34 из 100 судов принадлежали компаниям-судовладельцам из стран ЕС (21 - Греции), еще 24 - судовладельцам из Турции.

Большинство судов пришли под загрузку в украинские порты буквально за день-два до начала полномасштабной войны. Часть судов на тот момент находилась в ремонтах на соответствующих судоремонтных заводах в портах Черноморска и Херсона.

Ранее представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что сейчас опасность в Черном море есть именно из-за авиации и ракетного вооружения России. В то же время корабельные группировки враг уже не заводит в акваторию, поскольку боится их уничтожения.