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Курс валют на 27 сентября: гривна укрепилась на "черном рынке"

Среда, 27 сентября 2023, 11:13 - Анастасия Дячкина

27 сентября наличная гривня несколько укрепилась к доллару США и евро на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:35 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,81 – 38,19 грн против котировок в 37,85 – 38,28 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,6 - 40,83 грн против курса 40,51 - 41,01 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США – 37,7 – 38,3 грн (курс на 27 сентября – 37,7 - 38,35 грн);
  • Евро – 40,3 – 41 грн (курс на 27 сентября – 40,5 - 41,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы такие:

  • Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
  • Ощадбанк – 37,75 – 38,3 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,6 – 38,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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