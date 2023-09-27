Курс валют на 27 сентября: гривна укрепилась на "черном рынке"
27 сентября наличная гривня несколько укрепилась к доллару США и евро на "черном рынке".
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:35 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,81 – 38,19 грн против котировок в 37,85 – 38,28 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,6 - 40,83 грн против курса 40,51 - 41,01 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США – 37,7 – 38,3 грн (курс на 27 сентября – 37,7 - 38,35 грн);
- Евро – 40,3 – 41 грн (курс на 27 сентября – 40,5 - 41,25 грн).
В разрезе банков наличные курсы такие:
- Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,75 – 38,3 грн;
- Укрэксимбанк – 37,6 – 38,4 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напоминаем:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.