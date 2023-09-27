Риск "шатдауна": в Сенате США обнародовали проект временного бюджета

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В Сенате США обнародовали проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна предотвратить остановку работы федерального правительства США на фоне дискуссий, продолжающихся вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе.

Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, этот проект резолюции предусматривает финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года. "То есть это проект на 45 дней, в течение которых считается, что будет найдено компромиссное решение по Бюджету на 2024 фискальный год", - пояснила Маркарова.

Она добавила, что Сенат провел процедурное голосование (77 - за, 19 - против), которое сделает возможным внесение законопроекта на голосование в Сенате в ближайшее время, после чего принятый законопроект направят на рассмотрение Палаты Представителей.

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По словам Маркаровой, внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долл на дополнительную помощь Украине, в частности:

4,499 млрд долл - оборонные расходы

1,650 млрд.долл - экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная).

другие расходы.

"Это только поданный проект. До остановки правительства остается 3 рабочих дня, в течение которых будут продолжаться очень активные дискуссии и в Сенате, и в Палате представителей. За которыми мы в посольстве не только активно следим, но и активно адвокатируем необходимость непрерывной поддержки Украины", - резюмировала Маркарова.

Напомним:

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Прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" может повлиять на скорость военной помощи Украине, заявили в Госдепе.

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Экономическая правда