Риск "шатдауна": в Сенате США обнародовали проект временного бюджета
В Сенате США обнародовали проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая должна предотвратить остановку работы федерального правительства США на фоне дискуссий, продолжающихся вокруг принятия бюджетного законодательства в Конгрессе.
Об этом сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, этот проект резолюции предусматривает финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года. "То есть это проект на 45 дней, в течение которых считается, что будет найдено компромиссное решение по Бюджету на 2024 фискальный год", - пояснила Маркарова.
Она добавила, что Сенат провел процедурное голосование (77 - за, 19 - против), которое сделает возможным внесение законопроекта на голосование в Сенате в ближайшее время, после чего принятый законопроект направят на рассмотрение Палаты Представителей.
По словам Маркаровой, внесенный законопроект о непрерывных ассигнованиях на 2024 год предусматривает выделение 6,152 млрд долл на дополнительную помощь Украине, в частности:
- 4,499 млрд долл - оборонные расходы
- 1,650 млрд.долл - экономическая поддержка (в том числе прямая бюджетная).
- другие расходы.
"Это только поданный проект. До остановки правительства остается 3 рабочих дня, в течение которых будут продолжаться очень активные дискуссии и в Сенате, и в Палате представителей. За которыми мы в посольстве не только активно следим, но и активно адвокатируем необходимость непрерывной поддержки Украины", - резюмировала Маркарова.
Напомним:
Прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" может повлиять на скорость военной помощи Украине, заявили в Госдепе.
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Экономическая правда