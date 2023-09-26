Украина сможет принять участие в конкурсе инфраструктурных проектов ЕС на 7 миллиардов евро

Впервые Украина и Молдова смогут принять участие в конкурсе инфраструктурных проектов ЕС, на осуществление которых предусмотрено 7 млрд евро из бюджета Европейского фонда объединения (CEF).

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что более 7 млрд евро доступны для проектов, направленных на создание новой, модернизацию и совершенствование европейской транспортной инфраструктуры в рамках трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), которая включает железную дорогу, внутренние водные пути, морские и внутренние порты или автомобильные дороги.

"Впервые организации из Украины и Молдовы могут напрямую подавать заявки на финансирование ЕС в рамках этого конкурса с момента подписания Соглашений об ассоциации с этими двумя странами в начале этого года", - говорится в сообщении.

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Кроме того, также будут приняты проекты, способствующие развитию путей солидарности Украина-ЕС, созданных для содействия украинскому экспорту и импорту.

Заявители могут подавать свои предложения до 30 января 2024 года. Более подробная информация доступна онлайн.

Экономическая правда.

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