Подготовка к зиме: газовым операторам разрешили привлекать для восстановления любые средства

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на период действия военного положения позволила операторам газотранспортной системы Украины, газораспределительных сетей и газохранилищ использовать любые средства для защиты и восстановления поврежденных войной объектов критической инфраструктуры.

Решение НКРЭКУ приняла 26 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Так, операторам ГТС, ГРМ и газохранилищ разрешено использовать на защиту и восстановление пострадавших из-за войны объектов:

средства финансирования инвестиционных программ;

планируемой прибыли;

привлеченные средства (гуманитарная, финансовая помощь, кредиты, гранты);

бюджетные средства;

средства, полученные от осуществления деятельности по транспортировке, распределению, хранению (закачке, отбору) природного газа;

другие не запрещенные законодательством денежные средства.

"Сегодня мы приняли решение, являющееся частью нашего комплексного подхода в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду... Этими решениями мы предоставили нашим лицензиатам во всех отраслях необходимые инструменты для надлежащей подготовки своих объектов к зиме. Они также позволят им оперативно выполнять работы по инженерной защите критической инфраструктуры", – заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

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Ранее регулятор принял аналогичные решения в сфере электроснабжения, а также централизованное водоснабжение и водоотвод.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 октября 2023 меняет подход к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

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