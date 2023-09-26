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Подготовка к зиме: газовым операторам разрешили привлекать для восстановления любые средства

Вторник, 26 сентября 2023, 19:48 - Анастасия Жарикова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на период действия военного положения позволила операторам газотранспортной системы Украины, газораспределительных сетей и газохранилищ использовать любые средства для защиты и восстановления поврежденных войной объектов критической инфраструктуры.

Решение НКРЭКУ приняла 26 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Так, операторам ГТС, ГРМ и газохранилищ разрешено использовать на защиту и восстановление пострадавших из-за войны объектов:

  • средства финансирования инвестиционных программ;
  • планируемой прибыли;
  • привлеченные средства (гуманитарная, финансовая помощь, кредиты, гранты);
  • бюджетные средства;
  • средства, полученные от осуществления деятельности по транспортировке, распределению, хранению (закачке, отбору) природного газа;
  • другие не запрещенные законодательством денежные средства.

"Сегодня мы приняли решение, являющееся частью нашего комплексного подхода в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду... Этими решениями мы предоставили нашим лицензиатам во всех отраслях необходимые инструменты для надлежащей подготовки своих объектов к зиме. Они также позволят им оперативно выполнять работы по инженерной защите критической инфраструктуры", – заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.

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Ранее регулятор принял аналогичные решения в сфере электроснабжения, а также централизованное водоснабжение и водоотвод.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 октября 2023 меняет подход к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

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НКРЭ ГТС облгазы ПХГ
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Экономическая правда
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