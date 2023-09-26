Экс-руководство николаевского госпредприятия присвоило 1,3 миллиарда

Правоохранители разоблачили схему завладения 1,3 миллиарда гривен средств государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, преступную схему организовали бывшие руководители ГП и директор частной компании-нерезидента. С этой компанией заключили агентские соглашения: согласно им, нерезидент занимается за границей поиском покупателей, готовых покупать продукцию госпредприятия.

За предоставление агентских услуг госпредприятие перевело в течение 2013-2018 годов на счета компании почти 62 млн долл., что на момент совершения преступления составило более 1,3 млрд грн.

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"Но такие услуги компания-нерезидент предоставляла только на бумаге, а такая "схема" была введена только для завладения средствами. В целях легализации незаконно полученных средств их переводили на счета подконтрольных бывшим руководителям госпредприятия иностранных компаний", - добавили в полиции.

Доказательства причастности фигурантов к преступлению собрали оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции совместно с детективами НАБУ и прокурорами САП.

В рамках международного сотрудничества правоохранители получили материалы, подтвердившие факт фиктивности услуг и помогшие отследить "отмывание" части незаконно полученных средств.

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Четырем бывшим руководителям государственного предприятия "Заря" – "Машпроект" и директору частной иностранной компании объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.