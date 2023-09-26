Из Польши, Чехии и Германии запускают новые железнодорожные рейсы в Украину

Частная польская железнодорожная компания SKPL вскоре начнет выполнять новые рейсы по маршруту Рава-Русская - Варшава, а крупнейший частный железнодорожный пассажирский перевозчик в Центральной Европе RegioJet (Чехия) запустит рейсы по маршрутам Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер.

Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Евгений Лященко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сообщение (Рава-Русская - Варшава с участием польской компании SKPL - ред.) будет запущено в октябре текущего года. Это будет первый опыт сотрудничества "УЗ" с европейской компанией на пассажирском направлении", - сказал он.

А RegioJet начнет выполнять рейсы Чоп - Прага примерно с ноября. Кроме того, до конца 2023 года могут быть запущены рейсы по маршруту Перемышль - Берлин - Ганновер.

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Глава УЗ уточнил, что заказчиком этих услуг является Укрзализныця, поскольку компания не имеет достаточно подвижного состава для выполнения пассажирских перевозок по евроколее.

"SKPL платим мы как заказчики услуг перевозки пассажиров их подвижным составом. Но средства от продажи билетов получает УЗ. RegioJet работает по другой модели: будет полностью покрывать операционные расходы, а модель распределения прибыли от продажи билетов с УЗ пока еще обсуждается", - рассказал Лященко.

"Стратегически мы, конечно, видим себя игроком на этом поле. Со временем может быть создана и европейская пассажирская компания УЗ, как появилась на рынке грузовых перевозок Cargo Polska. Но это сложный и длительный процесс. Кроме того, нужен подвижной состав: вагоны, локомотивы. Должен признать, это вопрос не одного года", - добавил он.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Укрзалізниця осенью планирует запустить новый поезд сообщением Рава-Русская - Варшава, который ежедневно сможет обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в обоих направлениях. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут довозить пассажиров во Львов.