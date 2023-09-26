Зерновой кризис: Украина представила механизм верификации украинского зерна, которое будет направляться в ЕС

Украина разработала процедуру верификации четырех зерновых агрокультур для пяти стран ЕС, которые выступили против экспорта украинского зерна.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время встречи министров сельского хозяйства стран Вышеградской группы во вторник.

Механизм был разработан в соответствии с решением Европейской Комиссии.

"Мы вводим внутреннюю процедуру верификации экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран ЕС, - рассказал министр.

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"Эта процедура предусматривает выдачу лицензии от украинского правительства в течение 30 дней со дня получения заявки на экспорт. В течение этих 30 дней Украина информирует Европейскую Комиссию и соответствующую страну о получении заявки на экспорт", - отметил Сольский.

Механизм, когда экспорт без согласования от страны-соседа не происходит, является максимально конструктивным и понятным и учитывает интересы всех сторон, заверил он.

Сейчас уже принято соответствующее постановление правительства.

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Украина направила странам-соседям предложения, как именно будет действовать такой механизм, и ожидает от них ответа и возможные варианты решений.

Экспорт в пять стран без их согласования уже не происходит.

По словам Сольского, на сегодня официальный ответ поступил от Румынии.

Министр поблагодарил каждую страну за понимание, желание и возможность общаться для решения ситуации с украинским агроэкспортом.

"Спасибо Болгарии, за то, что выдержали такое бешеное давление, за готовность к переговорам и поиску конструктивных решений. Румынии - за понимание и максимальную поддержку. Спасибо Венгрии и Словакии за то, что выслушали наши предложения и готовы их обсуждать дальше. Отдельно благодарим Польшу за ту максимальную поддержку, которая всегда была и есть сейчас. (...) Наши продуктивные переговоры - это ключ к успешному урегулированию ситуации и стабильности в аграрном секторе каждой из стран", - подчеркнул Сольский.

Напоминаем:

15 сентября Европейская Комиссия не продлила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в 5 стран ЕС.

После этого решения Украина в течение 72 часов наработала предложения по достижению компромисса. 17 сентября предложения были направлены Еврокомиссии и странам-соседям. 18 сентября их обсуждали на координационной платформе Украина-ЕС.

На этой неделе Минагрополитики Украины проведет переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, а также Болгарией и Румынией для урегулирования механизма верификации.

На 28 сентября запланировано очередное заседание рабочей группы по экспорту украинских агротоваров в Европейской Комиссии.