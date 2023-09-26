Приватбанк снизил тарифы на переводы SWIFT

Государственный Приватбанк уравнял и снизил комиссию по SWIFT-переводам за границу и по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Отныне для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 UAH и не более 100 USD (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ)", - говорится в сообщении банка.

Член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко подчеркнул, что единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз.

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При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Также банк сделал более удобным управление денежными и SWIFT-переводами через Приват24. Новый функционал меню "Переводы" позволяет в Архиве переводов за пару кликов повторить отправку ранее произведенного перевода, вернуть или отреагировать перевод.

Как быстро отправить SWIFT-перевод по Украине или за границу через Приват24 можно просмотреть в видеоинструкции.

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