Укрзализныця и миллиардер из США создали первый в мире автономный поезд-кухню

Укрзализныця вместе с фондом американского миллиардера Говарда Баффета создали первый в мире поезд-кухню - Food Train, который способен в автономном режиме, при отсутствии света, производить до 70 тысяч порций пищи в течение недели.

Об этом сообщается в соцсетях Укрзализныци.

"Железнодорожные вокзалы прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блэкауты имели регулярный характер. В этом году в дополнение к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время", - говорится в сообщении.

Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее.

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Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.

Построение и функционирование поезда полностью финансируются Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Сейчас Food train уже прошел тестовую проверку.

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"В ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда являются критически важными для жизни", - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Сообщается, что поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

генераторный вагон (~400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);

вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

Напоминаем:

Говард Баффет во время войны и поддерживает и ряд других железнодорожных проектов в Украине, в частности "Железную смену".