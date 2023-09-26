Укрзализныця и миллиардер из США создали первый в мире автономный поезд-кухню
Укрзализныця вместе с фондом американского миллиардера Говарда Баффета создали первый в мире поезд-кухню - Food Train, который способен в автономном режиме, при отсутствии света, производить до 70 тысяч порций пищи в течение недели.
Об этом сообщается в соцсетях Укрзализныци.
"Железнодорожные вокзалы прошлой зимой стали центрами обогрева и питания для всех украинцев в прифронтовых регионах, где блэкауты имели регулярный характер. В этом году в дополнение к вокзалам мы создали целый поезд, который способен производить более 10 тысяч порций еды в день в любом месте и в любое время", - говорится в сообщении.
Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее.
Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя.
Построение и функционирование поезда полностью финансируются Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).
Сейчас Food train уже прошел тестовую проверку.
"В ближайшее время совместная команда Укрзализныци и фонда заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда являются критически важными для жизни", - отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Сообщается, что поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:
- генераторный вагон (~400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.
Напоминаем:
Говард Баффет во время войны и поддерживает и ряд других железнодорожных проектов в Украине, в частности "Железную смену".