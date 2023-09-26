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В Винницкой области вводят ограничения на продажу алкоголя

Вторник, 26 сентября 2023, 12:45 - Алексей Павлыш
 
getty images

В Винницкой области вводят ограничения на продажу алкоголя - с 27 сентября его можно будет приобрести только с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram.

"Подписал приказ о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области.

Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до окончания военного положения", - написал Борзов.

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По его словам, согласно приказу, субъектам хозяйствования запрещается в определенное время продавать алкогольные напитки и вещества, изготовленные на спиртовой основе.

При этом круглосуточно остается запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, теробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.

Экономическая правда

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