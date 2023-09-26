Нацполиция и ГБР получили доступ к сообщениям обличителей коррупции на портале НАПК

Национальную полицию и Государственное бюро расследований подключили к Единому порталу сообщений обличителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Отныне работники этих органов смогут сообщать на специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Отмечается также, что в течение 60 дней к ресурсу будут подключены министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные администрации.

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В течение 90 рабочих дней - аппарат Верховной Рады, секретариат Кабинета Министров, Офис президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, КСУ, государственные компании и тому подобное.

Далее - областные, городские, сельские и поселковые советы.

Напоминаем:

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Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали, был запущен 6 сентября.

Специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах - информация обличителей оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции.