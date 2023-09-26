Курс валют на 26 сентября: сколько стоит доллар на евро
26 сентября наличная гривня несколько упала к доллару США на "черном рынке".
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,85 – 38,28 грн против котировок в 38,25 – 37,67 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,51 – 41,01 грн против курса 40,84 – 41,12 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США – 37,7 – 38,35 грн (курс на 25 сентября – 37,7 - 38,3 грн);
- Евро – 40,5 – 41,25 грн (курс на 25 сентября – 40,5 - 41,2 грн).
В разрезе банков наличные курсы такие:
- Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,65 – 38,3 грн;
- Укрэксимбанк – 37,7 – 38,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напоминаем:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.