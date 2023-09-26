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Курс валют на 26 сентября: сколько стоит доллар на евро

Вторник, 26 сентября 2023, 11:06 - Анастасия Дячкина

26 сентября наличная гривня несколько упала к доллару США на "черном рынке".

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,85 – 38,28 грн против котировок в 38,25 – 37,67 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,51 – 41,01 грн против курса 40,84 – 41,12 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США – 37,7 – 38,35 грн (курс на 25 сентября – 37,7 - 38,3 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,25 грн (курс на 25 сентября – 40,5 - 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы такие:

  • Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;
  • Ощадбанк – 37,65 – 38,3 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,7 – 38,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

курс доллар евро
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