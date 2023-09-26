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Россия добивается, чтобы  США пустили подсанкционного Путина на саммит АТЭС 

Вторник, 26 сентября 2023, 10:57 - Лия Ильченко

Москва добиваться от Вашингтона решения об участии главы РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА "Новости".

Со ссылкой на посла по особым поручениям российского МИДа и старшее должностное лицо в АТЭС Марата Бердыева агентство сообщает, что власти США решили не приглашать Путина на предстоящий саммит из-за санкций.

"США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — сказал, в частности, Бердыев.

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По его словам, Москва продолжает добиваться от Вашингтона, чтобы Путина пустили на саммит АТЭС. 

"Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействую и в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение российскому лидеру", — отметил Бердыев. 

Напоминаем:

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США, ЕС и Британия ввели персональные санкции против Путина 25 февраля 2022 года.

Санкции США подразумевают запрет на въезд в страну и блокировку активов. 

Также в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией украинских детей с оккупированных территорий. 

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября под председательством США. Формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества был создан в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии.

США Россия санкции
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