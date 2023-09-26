Ford приостанавливает строительство завода в Мичигане на $3,5 миллиарда на фоне забастовок

cnn

Американский автоконцерн Ford приостанавливает работу над новым заводом по производству аккумуляторов для электромобилей в Мичигане стоимостью 3,5 миллиарда долларов.

Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что переход на электромобили стал "главным камнем преткновения" в забастовке работников автопрома против автопроизводителей Ford, GM и Stellantis.

По словам представителя Ford, окончательное решение о том, начнется ли строительство завода, еще не принято.

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Если строительство будет завершено, завод будет расположен на участке площадью 950 акров в южном Мичигане вблизи города Маршалл.

Планировалось, что на заводе будет работать 2 500 человек, когда он заработает в 2026 году. Компания Ford объявила о планах по заводу по производству аккумуляторов в феврале прошлого года.

"Мы приостанавливаем работу и ограничиваем расходы на строительство проекта в Маршалле, пока не будем уверены в нашей способности конкурентоспособного управления заводом", - говорится в заявлении компании.

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Ford, вместе с General Motors и Stellantis, сейчас сталкивается с забастовкой работников автопрома.

Руководитель Объединенный профсоюз работников автомобильной промышленности (UAW) Шон Фейн назвал это решение "позорной, едва завуалированной угрозой Ford сократить рабочие места".

"Закрытие 65 заводов за последние 20 лет было недостаточно для "Большой тройки", теперь они хотят угрожать нам закрытием заводов, которые еще даже не открыты", - сказал он.

Поскольку сборка электромобилей требует значительно меньше штата, чем производство автомобилей с бензиновым двигателем, профсоюз обеспокоен тем, что планы автопроизводителей со временем перейти на полностью электрические модели в конечном итоге будут означать больше потерь рабочих мест и меньшие зарплаты. Безопасность рабочих мест фактически стала главным вопросом переговоров.

Напомним:

Работники трех крупнейших американских автопроизводителей - General Motors, Ford и Stellantis - объявили забастовку в беспрецедентной скоординированной акции после провала переговоров профсоюзов с руководством компаний. Работа заводов была полностью остановлена.

Экономическая правда