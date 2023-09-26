Австралия продлила на два года штрафные пошлины на импорт товаров из РФ и Беларуси

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Правительство Австралии продлило действие штрафных пошлин на товары, импортируемые из России и Беларуси, еще на два года, до октября 2025 года.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

"Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы заставить Россию понести расходы через целевые санкции и торговые меры, которые уменьшают способность России финансировать свою незаконную и аморальную войну в Украине.

Дополнительный 35-процентный тариф на российский импорт был впервые введен в апреле 2022 года", - заявили в министерстве.

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Там добавили, что вместе с запретом на импорт золота и энергоносителей он существенно повлиял на торговлю между странами.

Так, во второй половине прошлого года импорт из России упал более чем на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Австралия вновь призывает Россию немедленно вывести свои войска с украинской территории, а Беларусь - прекратить поддержку бессмысленной войны России.

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Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины и украинского народа", - заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

"Россия не может рассчитывать на выгоды от международной торговли, когда ее действия нарушают международное верховенство права. Мы продолжаем экономическое давление на Россию и Беларусь, продолжая применение дополнительного тарифа на товары из этих стран еще на 24 месяца", - добавил министр торговли и туризма Дон Фаррелл.

Экономическая правда