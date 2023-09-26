Трейдер Glencore в июле провез несколько тысяч тонн российской меди в Италию через Турцию – FT

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В июле этого года сырьевой гигант Glencore доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, подчеркнув этим, что поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российских сырьевых товаров.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно таможенным документам, с которыми ознакомилась газета, трейдер приобрел не менее 5 000 тонн медных листов, произведенных российской Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), которые были экспортированы из Турции в итальянский порт Ливорно в июле этого года.

"Хотя полных санкций за торговлю российскими металлами не существует, с началом войны на некоторых олигархов и производителей были наложены ограничения. В прошлом году Великобритания и ЕС ввели санкции против руководителей УГМК, но не против самой компании.

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США ввели более широкие санкции против УГМК в июле этого года после того, как Glencore уже заключила последние сделки со вторым крупнейшим производителем меди в России", - пишет FT.

При этом нет никаких признаков того, что Glencore нарушила санкции.

Однако эти сделки подчеркивают зависимость Европы от России в поставках критически важных сырьевых товаров, а также растущую роль Турции как перевалочного узла. Это также свидетельствует о том, что Дубай стал домом для посредников, которые импортируют российские товары в Европу, отмечает газета.

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"Турция является перевалочным пунктом для российского цинка и меди и, в меньшей степени, для алюминия. Это создает перевалочный пункт", - заявил один из высокопоставленных сырьевых трейдеров.

В Glencore заявили, что эта сделка является "завершающей частью" контракта, который был заключен до начала полномасштабной войны России против Украины, и что компания "не ведет никакого нового бизнеса с УГМК с момента начала войны". Она добавила, что это соответствует ее собственной политике не участвовать в новом российском бизнесе, введенной в марте 2022 года.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России и сохранила тесные дипломатические и экономические связи с Москвой с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и Haldivor Energy, у которой Glencore приобрела медь, не ответили на запросы о комментариях. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Glencore не имеет других довоенных контрактов на поставку.

Крупные западные торговые дома, такие как Glencore, Trafigura и Mercuria, вынуждены осторожно балансировать между западными санкциями в поддержку Украины и желанием европейских политиков смягчить ущерб, нанесенный их экономикам ограничением доступа к российскому сырью.

Европейские чиновники заявили, что торговля с Россией через третьи страны, такие как Турция, Китай и ОАЭ, препятствует эффективности западных санкций.

Экономическая правда