В Nissan заявили, что все новые модели для Европы будут полностью электрическими

Компания Nissan Motor заявила в понедельник, что все новые модели, которые она запускает в Европе, будут полностью электрическими, а к 2030 году компания планирует продавать на континенте только электромобили.

Об этом сообщает Reuters.

"Обратной дороги нет. К 2030 году в Европе Nissan перейдет на полностью электрический транспорт – мы считаем, что это правильно для нашего бизнеса, наших клиентов и планеты", – сказал генеральный директор Nissan Макото Учида.

Японский автопроизводитель заявил, что одна из двух новых моделей электромобилей, которые он уже подтвердил для Европы, будет производиться на заводе в Сандерленде на севере Англии.

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В начале этого года Nissan повысил свои цели в отношении моделей электромобилей, пытаясь догнать сегмент, где доминируют новички, такие как Tesla, заявив, что к 2030 году выпустит 19 новых моделей электромобилей.

Ранее компания Nissan также заявляла, что к 2026 году финансовому году, который заканчивается 31 марта 2027 года, 98% продаж в Европе будут электрифицированными – это означает продажу либо полностью электрических автомобилей, либо авто с гибридными двигателями.

Новая цель – перейти на полностью электрический транспорт в Европе до 2030 года – приводит Nissan в соответствие с партнером по альянсу Renault, который к тому времени планирует сделать бренд Renault полностью электрическим.

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Ford и Stellantis также планируют полностью электрические автомобили в Европе к 2030 году. Volvo планирует продавать только электромобили по всему миру до 2030 года.

Напоминаем:

В августе украинский автопарк пополнили 3841 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу прошлого года рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза.