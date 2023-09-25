Нитраты в колодцах Украины: Госгеонедра прекратили мониторинг качества подземных вод - СМИ

Госгеонедра полностью остановили мониторинг качества подземных вод, а государство сорвало все дедлайны по внедрению Нитратной директивы ЕС, которая необходима для предотвращения загрязнения водных ресурсов, касается деятельности фермеров и агропредприятий.

Об этом сообщила эксперт общественной организации "Екодія" Мария Дячук, пишет ZN.UA.

"По нашим данным, мониторинг качества подземных вод, который должен осуществлять Госгеонедра, полностью приостановился", - утверждает эксперт.

"Количество обследований шахтных колодцев (это самый высокий уровень грунтовых вод, которые больше всего страдают от воздействия хозяйственной деятельности) снизилось после 2019 года почти вдвое и в дальнейшем ежегодно постепенно уменьшается", - добавила Дячук со ссылкой на данные Национального доклада о качестве питьевой воды за 2021 год.

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Эксперт отмечает, что в Украине годами никто не ставил под сомнение качество воды из источника или колодца.

"К сожалению, сейчас это уже не так - не везде, но во многих регионах Украины в колодезной воде есть нитраты. И чем ближе колодец к крупному сельскохозяйственному предприятию, тем хуже состояние воды в нем", - отметила она.

При этом, эксперты "Екодії" бьют тревогу, учитывая новые стратегические планы Минагрополитики увеличить производство мяса вдвое за следующие десять лет.

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"Екодія" проводит собственный общественный мониторинг качества воды в колодцах и получила неутешительные результаты.

"В 44% проверенных колодцев обнаружили превышенное содержание нитратов. В 2021 году "Екодія" сделала карту общин, в которых возникали конфликты из-за влияния промышленных животноводческих комплексов на окружающую среду. И эту карту можно пополнять и пополнять", - отметила Дячук.

При этом, Украина еще и сорвала все дедлайны по внедрению Нитратной директивы ЕС.

За последние шесть лет удалось принять два приказа (по определению зон, уязвимых к накоплению нитратов, и кодекс лучших сельскохозяйственных практик), но эти нормы до сих пор существуют только на бумаге. Предыдущие дедлайны для реализации этих документов уже давно прошли.

Кроме этого, приближается дедлайн разработки планов управления для каждого речного бассейна, который также под угрозой срыва.

Дячук подчеркивает, что эта проблема находится на грани полномочий Минприроды и Минагрополитики, которые до сих пор не могут определить зоны, где есть риски вымывания удобрений и навоза.

"Буксуют, потому что для этого им нужны данные мониторинга качества воды, который они же сами решили сокращать с 2019 года", - пояснила эксперт.

Напоминаем:

Нитратная директива ЕС имеет целью предотвратить загрязнение водных ресурсов и распространяется на всех фермеров, независимо от величины хозяйства.

В рамках этой Директивы важной частью является налаживание мониторинга за состоянием водных ресурсов - как поверхностных, так и подземных - чтобы контролировать динамику загрязняющих веществ, в том числе нитратов.

Также важная часть Директивы - обучение фермеров повышению эффективности их деятельности и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду. Например, как правильно хранить навоз, чтобы предотвращать загрязнение воды, и как его эффективно использовать в хозяйстве.