UPS начинает бороться с кражами посылок с помощью искусственного интеллекта

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки, американская United Parcel Service (UPS), разработала программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, помогающее предотвратить кражи посылок во время доставки.

Об этом сообщает CNBC.

"Технология UPS использует исторические данные и алгоритмы машинного обучения, чтобы назначить каждому местонахождению "показатель достоверности доставки", который оценивается по шкале от одного до 1,000", - говорится в сообщении.

Специальное ПО под названием DeliveryDefense использует данные об отправлениях за последние два года.

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Чем ниже итоговый балл, тем выше вероятность, что оставленная на крыльце посылка будет похищена. В этом случае получателю будет рекомендовано забрать ее самостоятельно в одной из торговых точек ритейлера-отправителя или в пункте самовывоза UPS.

Отмечается, что хотя средняя стоимость украденных отправлений составляет всего около 50 долларов, совокупный ущерб получателей уже достиг 2,4 млрд долларов.

В 2022 году было украдено 260 миллионов доставленных пакетов, по сравнению с 210 миллионами посылок годом ранее. В целом, по оценкам, 79% американцев стали жертвами пиратов подъезда в прошлом году.

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"Благодаря заблаговременному выявлению и решению потенциальных проблем данные DeliveryDefense повышают уверенность в успешной доставке", - заявил президент UPS Capital Марк Робинсон.

18 октября UPS запускает веб-версию DeliveryDefense для малого и среднего бизнеса - как раз к пиковому сезону праздничных перевозок.

В то же время UPS уже сегодня предлагает новую услугу, которая позволяет потребителям отправлять пакеты в специальные пункты, чтобы обеспечить безопасную доставку.

Но UPS AI не бесплатный. Пользование DeliveryDefense стоит от 3,000 долларов США в месяц. Для более широкого круга малых предприятий, которым будет предложена веб-версия в октябре, услуга подписки будет взиматься ежемесячно, начиная с 99 долларов.