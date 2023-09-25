SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на операцию на территории США – сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для полетов в воздушном пространстве США компания получила разрешения на четыре самолета Boeing 737-800 флота, которые подавались в заявке: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.
В рамках сертификации SkyUp получила:
- DOT approval – разрешение на ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США;
- TSA approval – одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках из/на территорию США;
- FAA approval – спецификацию оперирования Part129.
В компании также заявили о планах развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.
"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", — отметил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.
Напоминаем:
1 июня авиаперевозчик SkyUp Airlines эвакуировал третий гражданский самолет из Украины с начала Великой войны.
В апреле авиакомпания SkyUp перегнала в Румынию свой самолет, с начала полномасштабной войны стоявший в Борисполе.
В сентябре 2022 года WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, застрявший там в начале полномасштабной войны.