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SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию

Понедельник, 25 сентября 2023, 14:02 - Анастасия Жарикова
 
SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на операцию на территории США – сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для полетов в воздушном пространстве США компания получила разрешения на четыре самолета Boeing 737-800 флота, которые подавались в заявке: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

В рамках сертификации SkyUp получила:

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  • DOT approval – разрешение на ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США;
  • TSA approval – одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках из/на территорию США;
  • FAA approval – спецификацию оперирования Part129.

В компании также заявили о планах развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.

"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", — отметил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Напоминаем:

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1 июня авиаперевозчик SkyUp Airlines эвакуировал третий гражданский самолет из Украины с начала Великой войны.

В апреле авиакомпания SkyUp перегнала в Румынию свой самолет, с начала полномасштабной войны стоявший в Борисполе.

В сентябре 2022 года WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, застрявший там в начале полномасштабной войны.

авиа Авиакомпании США
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