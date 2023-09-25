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Составлен рейтинг самых успешных бизнесов в Украине: столичные уступили лишь в двух категориях

Понедельник, 25 сентября 2023, 13:06 - Лия Ильченко

Платформа открытых данных Опендатабот составила рейтинг самых успешных бизнесов в Украине - как по финансовым показателям (отчетность компаний за 2022 год), так и по деловой репутации.

Индекс топовых предприятий Украины включает 21 отрасль и по 10 лучших предприятий в каждой.

Это, в частности, энергетика, оптовая торговля, банки, розничная торговля, научная и техническая деятельность, транспорт и почта, сельское хозяйство, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, телекоммуникации, IT, торговля автотранспортными средствами, перерабатывающая промышленность, финансы, строительство, рестораны и гостиницы, ТВ + радио, здравоохранение, недвижимость, азартные игры, спорт и развлечения, страхование.

В число самых успешных предприятий в указанных категориях попали:

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  • Д.Трейдинг, Киев,
  • Кернел Трейд, Киев,
  • АТБ-Маркет, Днепропетровская область,
  • Укргаздобыча, Киев,
  • Запорожсталь, Запорожская область,
  • Нафтогаз Украины, Киев,
  • ПриватБанк, Киев,
  • Укрзализныця, Киев,
  • Винницкая птицефабрика, Винницкая область,
  • Киевстар, Киев,
  • Украинская бронетехника, Киев, Киев,
  • Эпам, Киев,
  • Инфинити Профит, Харьковская область,
  • Автомагистраль-Юг, Одесская область,
  • Концерн Галнафтогаз, Львовская область,
  • Макдональдс, Киев,
  • Центр красного креста для медико-социальной поддержки и реабилитации, Черновицкая область,
  • Телеканал СТБ, Киев,
  • Гольфстрим Плюс, Запорожская область,
  • Укр Гейм Технолоджи, Киев,
  • Страховое общество Гарантия, Киев.
 

Распределение успешных бизнесов по регионам выглядит следующим образом:

  • На Киев приходится 63.59% самых успешных в государстве предприятий.
  • На Днепропетровскую область приходится 13.07% успешных бизнесов.
  • На Киевскую область приходится 3.9% успешных бизнесов.
  • На Львовскую область приходится 3.76% успешных бизнесов.
  • На Одесскую область приходится 3.54% успешных бизнесов.
  • На Запорожскую область приходится 2.63% успешных бизнесов.
  • На Волынскую область приходится 2.32% успешных бизнесов.
  • На Черкасскую область приходится 1.81% успешных бизнесов.
  • На Винницкую область приходится 1.34% успешных бизнесов.
  • На Полтавскую область приходится 1.32% успешных бизнесов.
  • На Донецкую область приходится 1.23% успешных бизнесов.
  • На Харьковскую область приходится 0.69% успешных бизнесов.
  • На Хмельницкую область приходится 0.46% успешных бизнесов.
  • На Черниговскую область приходится 0.16% успешных бизнесов.
  • На Ровенскую область приходится 0.11% успешных бизнесов.
  • На Черновицкую область приходится 0.07% успешных бизнесов.
  • На Ивано-Франковскую область приходится 0.01% успешных бизнесов.
  • На Закарпатскую область приходится 0.01% успешных бизнесов.
 

Индекс Опендатабота - аналитический инструмент для оценки реального положения и географии украинского бизнеса, который базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабот, финансовой отчетности компаний, информации о связях с РФ, санкционных списках и остальных аналитических инструментов Опендатабот.

При составлении Индекса Опендатабот учтены как финансовые показатели (сейчас - это финансовая отчетность компаний за 2022 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или же бизнесы, имеющие владельцев из Российской Федерации. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.

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Индекс отражает взгляд на украинские компании с точки зрения актуальных государственных реестров, поэтому может расходиться с представлением, созданным в публичном информационном пространстве.

Показатели по "весу" и доле отрасли, а также регионам рассчитываются на базе топа компаний и их оборотов. Такой подход позволяет понять и оценить влияние того или иного региона на экономику всей страны, финансовую емкость отраслей и положение крупнейших игроков каждой отрасли.

бизнес предпринимательство
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