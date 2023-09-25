Составлен рейтинг самых успешных бизнесов в Украине: столичные уступили лишь в двух категориях
Платформа открытых данных Опендатабот составила рейтинг самых успешных бизнесов в Украине - как по финансовым показателям (отчетность компаний за 2022 год), так и по деловой репутации.
Индекс топовых предприятий Украины включает 21 отрасль и по 10 лучших предприятий в каждой.
Это, в частности, энергетика, оптовая торговля, банки, розничная торговля, научная и техническая деятельность, транспорт и почта, сельское хозяйство, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, телекоммуникации, IT, торговля автотранспортными средствами, перерабатывающая промышленность, финансы, строительство, рестораны и гостиницы, ТВ + радио, здравоохранение, недвижимость, азартные игры, спорт и развлечения, страхование.
В число самых успешных предприятий в указанных категориях попали:
- Д.Трейдинг, Киев,
- Кернел Трейд, Киев,
- АТБ-Маркет, Днепропетровская область,
- Укргаздобыча, Киев,
- Запорожсталь, Запорожская область,
- Нафтогаз Украины, Киев,
- ПриватБанк, Киев,
- Укрзализныця, Киев,
- Винницкая птицефабрика, Винницкая область,
- Киевстар, Киев,
- Украинская бронетехника, Киев, Киев,
- Эпам, Киев,
- Инфинити Профит, Харьковская область,
- Автомагистраль-Юг, Одесская область,
- Концерн Галнафтогаз, Львовская область,
- Макдональдс, Киев,
- Центр красного креста для медико-социальной поддержки и реабилитации, Черновицкая область,
- Телеканал СТБ, Киев,
- Гольфстрим Плюс, Запорожская область,
- Укр Гейм Технолоджи, Киев,
- Страховое общество Гарантия, Киев.
Распределение успешных бизнесов по регионам выглядит следующим образом:
- На Киев приходится 63.59% самых успешных в государстве предприятий.
- На Днепропетровскую область приходится 13.07% успешных бизнесов.
- На Киевскую область приходится 3.9% успешных бизнесов.
- На Львовскую область приходится 3.76% успешных бизнесов.
- На Одесскую область приходится 3.54% успешных бизнесов.
- На Запорожскую область приходится 2.63% успешных бизнесов.
- На Волынскую область приходится 2.32% успешных бизнесов.
- На Черкасскую область приходится 1.81% успешных бизнесов.
- На Винницкую область приходится 1.34% успешных бизнесов.
- На Полтавскую область приходится 1.32% успешных бизнесов.
- На Донецкую область приходится 1.23% успешных бизнесов.
- На Харьковскую область приходится 0.69% успешных бизнесов.
- На Хмельницкую область приходится 0.46% успешных бизнесов.
- На Черниговскую область приходится 0.16% успешных бизнесов.
- На Ровенскую область приходится 0.11% успешных бизнесов.
- На Черновицкую область приходится 0.07% успешных бизнесов.
- На Ивано-Франковскую область приходится 0.01% успешных бизнесов.
- На Закарпатскую область приходится 0.01% успешных бизнесов.
Индекс Опендатабота - аналитический инструмент для оценки реального положения и географии украинского бизнеса, который базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабот, финансовой отчетности компаний, информации о связях с РФ, санкционных списках и остальных аналитических инструментов Опендатабот.
При составлении Индекса Опендатабот учтены как финансовые показатели (сейчас - это финансовая отчетность компаний за 2022 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или же бизнесы, имеющие владельцев из Российской Федерации. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.
Индекс отражает взгляд на украинские компании с точки зрения актуальных государственных реестров, поэтому может расходиться с представлением, созданным в публичном информационном пространстве.
Показатели по "весу" и доле отрасли, а также регионам рассчитываются на базе топа компаний и их оборотов. Такой подход позволяет понять и оценить влияние того или иного региона на экономику всей страны, финансовую емкость отраслей и положение крупнейших игроков каждой отрасли.