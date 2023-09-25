Составлен рейтинг самых успешных бизнесов в Украине: столичные уступили лишь в двух категориях

Платформа открытых данных Опендатабот составила рейтинг самых успешных бизнесов в Украине - как по финансовым показателям (отчетность компаний за 2022 год), так и по деловой репутации.

Индекс топовых предприятий Украины включает 21 отрасль и по 10 лучших предприятий в каждой.

Это, в частности, энергетика, оптовая торговля, банки, розничная торговля, научная и техническая деятельность, транспорт и почта, сельское хозяйство, добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, телекоммуникации, IT, торговля автотранспортными средствами, перерабатывающая промышленность, финансы, строительство, рестораны и гостиницы, ТВ + радио, здравоохранение, недвижимость, азартные игры, спорт и развлечения, страхование.

В число самых успешных предприятий в указанных категориях попали:

Реклама:

Д.Трейдинг, Киев,

Кернел Трейд, Киев,

АТБ-Маркет, Днепропетровская область,

Укргаздобыча, Киев,

Запорожсталь, Запорожская область,

Нафтогаз Украины, Киев,

ПриватБанк, Киев,

Укрзализныця, Киев,

Винницкая птицефабрика, Винницкая область,

Киевстар, Киев,

Украинская бронетехника, Киев, Киев,

Эпам, Киев,

Инфинити Профит, Харьковская область,

Автомагистраль-Юг, Одесская область,

Концерн Галнафтогаз, Львовская область,

Макдональдс, Киев,

Центр красного креста для медико-социальной поддержки и реабилитации, Черновицкая область,

Телеканал СТБ, Киев,

Гольфстрим Плюс, Запорожская область,

Укр Гейм Технолоджи, Киев,

Страховое общество Гарантия, Киев.

Распределение успешных бизнесов по регионам выглядит следующим образом:

На Киев приходится 63.59% самых успешных в государстве предприятий.

На Днепропетровскую область приходится 13.07% успешных бизнесов.

На Киевскую область приходится 3.9% успешных бизнесов.

На Львовскую область приходится 3.76% успешных бизнесов.

На Одесскую область приходится 3.54% успешных бизнесов.

На Запорожскую область приходится 2.63% успешных бизнесов.

На Волынскую область приходится 2.32% успешных бизнесов.

На Черкасскую область приходится 1.81% успешных бизнесов.

На Винницкую область приходится 1.34% успешных бизнесов.

На Полтавскую область приходится 1.32% успешных бизнесов.

На Донецкую область приходится 1.23% успешных бизнесов.

На Харьковскую область приходится 0.69% успешных бизнесов.

На Хмельницкую область приходится 0.46% успешных бизнесов.

На Черниговскую область приходится 0.16% успешных бизнесов.

На Ровенскую область приходится 0.11% успешных бизнесов.

На Черновицкую область приходится 0.07% успешных бизнесов.

На Ивано-Франковскую область приходится 0.01% успешных бизнесов.

На Закарпатскую область приходится 0.01% успешных бизнесов.

Индекс Опендатабота - аналитический инструмент для оценки реального положения и географии украинского бизнеса, который базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабот, финансовой отчетности компаний, информации о связях с РФ, санкционных списках и остальных аналитических инструментов Опендатабот.

При составлении Индекса Опендатабот учтены как финансовые показатели (сейчас - это финансовая отчетность компаний за 2022 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или же бизнесы, имеющие владельцев из Российской Федерации. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.

Реклама:

Индекс отражает взгляд на украинские компании с точки зрения актуальных государственных реестров, поэтому может расходиться с представлением, созданным в публичном информационном пространстве.

Показатели по "весу" и доле отрасли, а также регионам рассчитываются на базе топа компаний и их оборотов. Такой подход позволяет понять и оценить влияние того или иного региона на экономику всей страны, финансовую емкость отраслей и положение крупнейших игроков каждой отрасли.