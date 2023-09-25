Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 400 населенных пунктов – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отчитались, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 400 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Также в "Укрэнерго" рассказали, что в воскресенье, 24 сентября, максимум потребления был на 1,4% выше, чем в предыдущее воскресенье, 17 сентября.

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При этом в понедельник, 25 сентября, есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову

"В субботу, 23 сентября, для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа генерации из ВИЭ с 12:04 до 12:46 с максимальной мощностью в отдельные часы 298 МВт. Продолжается плановая ремонтная кампания на объектах генерации", - говорится в сообщении.

"Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 220 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 99 МВт.

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Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4 390 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 389 МВт", - добавили в компании.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье в западном регионе из-за грозы действием защиты выключались 2 высоковольтные воздушные линии, одна из которых является линией межгосударственного значения.

Отключений потребителей не было зафиксировано, линии работают. В воскресенье также в западном регионе выключалась другая высоковольтная межгосударственная линия, место повреждения было на участке соседней страны. Линию вернули в работу.

Экономическая правда