Судья, который не хотел избирать меру пресечения Коболеву, снял с него браслеты и уменьшил залог

Экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву вдвое уменьшили залог и постановили снять с него браслеты.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков, а также сам Коболев.

Такое решение принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров, который ранее оставлял без удовлетворения ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения экс-главе "Нафтогаза".

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшему председателю правления Нафтогаза Андрея Коболева. Судья решил уменьшить размер залога с 229 до 107 млн грн", - сообщает журналист.

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До 10 октября Коболев обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать загранпаспорта.

Это подтвердил сам Коболев на своей странице в Фейсбук. Более того, по словам Коболева, судья постановил снять с него браслеты.

"Сегодня следственный судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного", - заявил Коболев.

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Напоминаем:

В 2018 году Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн). Все полученные средства он конвертировал в доллары США и положил на счет в Ощадбанк. Впоследствии эти деньги он перевел на счет матери, которая живет в США, указав цель перевода "помощь семье".

В марте 2023 года Высший апелляционный антикоррупционный суд все же избрал меру пресечения экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву, через полтора месяца после того, как в январе судья ВАКС Олег Федоров оставил ходатайство детектива НАБУ без удовлетворения.

Коболеву назначили 229 млн грн залога с обязанностями прибывать по первому вызову; не отлучаться из Украины; сообщать об изменении места жительства; не общаться со свидетелями; сдать загранпаспорта.

Такое решение приняли судьи апелляции Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров. Решение апелляции одобрительно прокомментировали в Центре противодействия коррупции.