План реструктуризации долга Evergrande "затормозил" – акции компании упали на 24%

reuters

Китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием в отношении ее флагманского подразделения Hengda Real Estate Group, она не смогла выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.

Об этом пишет Reuters.

Подразделение Evergrande проверялось китайским регулятором ценных бумаг по подозрению в нарушении правил раскрытия информации.

По состоянию на конец июля неуплаченные долги Hengda Real Estate составляли около 277,5 миллиардов юаней (38 миллиардов долларов США) - речь шла о 1 931 судебном деле, которое находилось на рассмотрении.

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"Владельцам ценных бумаг компании и потенциальным инвесторам компании рекомендуется проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании", - заявил председатель правления China Evergrande Group Хуэй Ка Ян в воскресном сообщении на Гонконгской фондовой бирже.

Имея общую сумму обязательств в более 300 миллиардов долларов, включая оффшорные долги, Evergrande оказалась в центре кризиса в сфере недвижимости, в которой за последний год несколько китайских девелоперов объявили дефолт, что заставило многих из них начать переговоры о реструктуризации долгов.

Как добавляет Reuters, последние проблемы Evergrande Group с принятием долгожданного плана реструктуризации долга привели к распродаже ее акций и акций аналогичных компаний 25 сентября, поскольку вновь появились опасения по поводу пострадавшего от кризиса сектора недвижимости.

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Evergrande, крупнейший в мире девелопер с самой большой задолженностью, который стал символом китайского кризиса на рынке недвижимости, работает над тем, чтобы получить одобрение кредиторов на план реструктуризации долга после дефолта в 2021 году.

Согласно плану, обнародованному в марте этого года, Evergrande предложила кредиторам варианты, включая обмен их текущих долговых обязательств на новые облигации со сроком погашения от 10 до 12 лет.

Неожиданным стало то, что поздно вечером 24 сентября девелопер заявил, что не может выпустить новые долговые обязательства из-за продолжающегося расследования в отношении его главной дочерней компании Hengda Real Estate Group Co Ltd.

На фоне этого акции Evergrande упали на 24% в понедельник, в то время как гонконгский индекс континентального сектора недвижимости Hang Seng торговался на 3,7% ниже.

"План реструктуризации долга затормозил и не может продвигаться дальше", - сказал директор по продажам UOB Kay Hian в Гонконге Стивен Люн. "Другие варианты, такие как конвертация долга в акции других компаний, котирующихся на бирже, сейчас также не рассматриваются", - добавил он.

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Экономическая правда