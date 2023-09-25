Пакистан хочет договориться с РФ о долгосрочном соглашении по импорту нефти

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Пакистан в следующем месяце проведет переговоры с Россией по долгосрочному соглашению об импорте российской нефти - Пакистан стремится диверсифицировать свои источники энергии и справиться с высокими ценами на нефтепродукты.

Об этом пишет местное издание The News.

По данным источников газеты, пакистанская делегация примет участие в энергетической конференции в РФ с 10 по 12 октября и встретится с российскими чиновниками в кулуарах конференции, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество.

"Пакистанская делегация во главе с министром энергетики Мухаммадом Али проведёт встречу с российскими властями на полях этой конференции", - сказали источники.

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Детализируя повестку дня этого визита пакистанской делегации, собеседники газеты рассказали, что делегация планирует обсудить долгосрочные поставки российской нефти в Пакистан, поставки сжиженного газа, а также проект газопровода Север-Юг.

Пакистанская и российская стороны впервые встретятся по вопросам энергетики после того, как первая партия российской нефти прибыла в Пакистан в июне этого года, после чего поставки прекратились.

"За последние два с половиной месяца не было размещено ни одного нового заказа на импорт российской нефти, поскольку местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили заинтересованности в импорте нефти Urals", - сообщили источники издания.

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Первую партию российской нефти импортировал Пакистанский нефтеперерабатывающий завод (PRL). PRL был первым и единственным нефтеперерабатывающим заводом, который перерабатывал нефть Urals в Пакистане.

Как добавляет газета, импорт российской нефти не принес никакого облегчения в ценах для конечных потребителей в Пакистане, поскольку он не повлиял на общие цены на нефтепродукты.

Однако источники отметили, что импортируемая из России нефть была коммерчески выгодной, поскольку страна получала значительные прибыли от переработки такой нефти.

Источники отметили, что российская нефть может принести пользу только тогда, когда все нефтеперерабатывающие заводы начнут импортировать ее на регулярной основе, поскольку импорт только одного завода не повлияет на потребительские цены на нефтепродукты в стране.

Они заявили, что одна партия не поможет, а долгосрочный контракт на поставку российской нефти может помочь стране справиться с высокими ценами на нефтепродукты.

Экономическая правда