В Китае создадут фонд на 14 миллиардов долларов для поддержки развивающихся отраслей
Китайский менеджер государственных активов China Reform Holdings Corp планирует привлечь не менее 100 млрд юаней (13,70 млрд долл) для фонда, который будет инвестировать в развивающиеся отрасли.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что фонд уже получил инвестиционные намерения от более 20 предприятий, принадлежащих центральному правительству, а также местных органов власти и частных инвесторов, и начнет работать до конца этого года, сообщает газета.
"Государственные предприятия Китая наращивают инвестиции в новые и стратегические отрасли, такие как искусственный интеллект, новая энергетика, новые материалы и биотехнологии, что является частью пекинской реформы ГП", - говорится в сообщении.
China Reform Holdings был создан в 2021 году с целью углубления реформ государственных предприятий. На конец 2022 года China Reform управляла активами на сумму почти 860 млрд юаней.
Напомним:
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости расследовать поддержку Китаем электромобилей из-за массивных субсидий, которые он предоставляет отрасли.