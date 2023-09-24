Tinder предложил самым активным пользователям подписку за 500 долларов в месяц
Tinder ввел новый вариант подписки за 499 долларов в месяц для пользователей своего приложения для знакомств за доступ к таким функциям, как эксклюзивный поиск и подбор партнеров.
Об этом пишет Bloomberg.
Новый вариант подписки, который получил название Tinder Select, был предложен лишь менее чем 1% пользователей Tinder, которые являются одними из самых активных в приложении.
За почти 6 тыс в год пользователи смогут получить доступ к новым функциям, таким как "VIP" поиск, подбор партнеров и общение, которые пока не предусмотрены в действующих платных планах.
Tinder заявил, что будет открывать приложения для Tinder Select на постоянной основе. Согласно информации на сайте, сервис предлагает три других уровня подписки, стоимость которых начинается от 24,99 долл в месяц.
Добавляется, что за последние три квартала количество абонентов компании уменьшалось, но ей удалось увеличить средний доход на одного пользователя в годовом исчислении, причем в последнем квартале наблюдался самый большой скачок за последние восемь кварталов.
Напомним:
Российский суд оштрафовал группу Match Group, которая управляет сервисом знакомств Tinder на 104 тыс долл и стриминговый сервис Twitch на 135 тыс долл за повторную неспособность локализовать данные в соответствии с законодательством РФ.