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Tinder предложил самым активным пользователям подписку за 500 долларов в месяц

Воскресенье, 24 сентября 2023, 17:20 - Игорь Пилипив

Tinder ввел новый вариант подписки за 499 долларов в месяц для пользователей своего приложения для знакомств за доступ к таким функциям, как эксклюзивный поиск и подбор партнеров.

Об этом пишет Bloomberg.

Новый вариант подписки, который получил название Tinder Select, был предложен лишь менее чем 1% пользователей Tinder, которые являются одними из самых активных в приложении. 

За почти 6 тыс в год пользователи смогут получить доступ к новым функциям, таким как "VIP" поиск, подбор партнеров и общение, которые пока не предусмотрены в действующих платных планах.

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Tinder заявил, что будет открывать приложения для Tinder Select на постоянной основе. Согласно информации на сайте, сервис предлагает три других уровня подписки, стоимость которых начинается от 24,99 долл в месяц.

Добавляется, что за последние три квартала количество абонентов компании уменьшалось, но ей удалось увеличить средний доход на одного пользователя в годовом исчислении, причем в последнем квартале наблюдался самый большой скачок за последние восемь кварталов.

Напомним:

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Российский суд оштрафовал группу Match Group, которая управляет сервисом знакомств Tinder на 104 тыс долл и стриминговый сервис Twitch на 135 тыс долл за повторную неспособность локализовать данные в соответствии с законодательством РФ.

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