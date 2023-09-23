В Украине в октябре ожидается дефицит стекла в октябре

В этом году украинские оконщики ожидают значительный дефицит стекла в осенний период, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60% его поступает из Турции и Беларуси.

Об этом пишет Forbes Украина.

Отмечается, что украинские оконщики работают на 60-70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом.

По данным государственной службы статистики в 2022-м строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56% по сравнению с 2021 годом - до 113,83 млрд грн.

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До большой войны более 75% такого стекла завозили из России и Беларуси. Сейчас даже при условии сокращения рынка вдвое, цены на стекло выросли на 80%.

"За первые семь месяцев 2023 года в Украину импортировали около 5,65 млн кв. м флоат-стекла, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Почти 68% - из Польши, еще по 7% - из Турции и Чехии", - говорится в сообщении.

Однако минимум треть всего импортируемого Украиной флоат-стекла, изготавливалась в Беларуси.

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Добавляется, что запрета на импорт продукции из Беларуси нет. По данным Гостаможни в прошлом году в Украину импортировали литого и прокатного стекла на более 759 тыс долл.

Импорт из Беларуси составлял почти треть, еще 20% приходилось на Польшу, а 15% - на Мексику. В этом году Беларусь исчезла из прямых импортеров стекла, зато выросла доля Польши.

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Экономическая правда.