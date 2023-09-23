В Минэкономики рассказали детали об обновленном соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой

Новое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно расширить привлечение отечественного бизнеса к международным цепочкам поставок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что новое соглашение несет существенные изменения в торговый режим между Украиной и Канадой. В рамках подписанного документа Украина и Канада заключили соглашение по цифровой торговле, которое стало для нашей страны вторым после соответствующего Соглашения с Великобританией.

"Это соглашение переводит торговые отношения двух стран в новое измерение, ведь при подготовке документа мы применили новый либеральный метод в сфере услуг - разрешено все, что не запрещено. То есть Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот - тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг", - объясняет первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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По словам Свириденко, в разделе, который касается торговли товарами, содержатся новые правила происхождения, которые позволяют использовать части или ингредиенты из ЕС, Британии, Израиля для товаров, которые экспортируются в Канаду без пошлины. Это расширит привлечение украинских производителей к глобальным цепочкам поставок.

Кроме того, соглашение содержит современный раздел о цифровой торговле между Украиной и Канадой, основанный на принципах свободного и открытого развития цифровой экосистемы экономики. В частности, цифровая составляющая соглашения гарантирует свободу трансграничной передачи информации, свободу выбора места расположения оборудования, свободу исходного кода, а также открытый доступ к интернету.

В министерстве добавляют, что заключенное соглашение должно стать шагом к активной подготовке к будущему экономическому развитию деоккупированного Крыма и роли крымских татар в этом. Ведь в нем идет речь по усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле.

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Экономическая правда.