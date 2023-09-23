РФ в 2024 году планирует увеличить бюджетные расходы на 26%

Россия планирует увеличить бюджетные расходы в 2024 году на 25,8% до 36,6 трлн рублей (383 млрд долларов), ожидается значительное увеличение военных и социальных расходов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что РФ в значительной степени перенаправит средства на войну против Украины. Также в Москве планируют увеличить социальные расходы как раз перед президентскими выборами.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство ожидает на следующий год расходы примерно 20,4% ВВП страны.

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"Российская экономика оказалась более устойчивой к западным санкциям, как изначально считали большинство российских и западных наблюдателей, но сейчас она борется с постоянной инфляцией, которая на уровне 5,45% в год превышает целевой показатель центрального банка в 4%", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил о возвращении к бюджетному правилу в 2024 году, предусматривая цену на нефть в 60 долларов за баррель.

Согласно своему бюджетному правилу, РФ продает иностранную валюту из своего Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы компенсировать любой дефицит доходов от экспорта нефти и газа, или осуществляет закупки в случае избытка.

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Кроме того, РФ также планирует значительное повышение расходов на оборону в следующем году, увеличившись до 6% ВВП с 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

Добавляется, что по прогнозам российских властей до конца 2024 года ФНБ составит 6,7 трлн рублей по сравнению с 13,7 трлн рублей, или 9,1% ВВП на 1 сентября.

Экономическая правда.