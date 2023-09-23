На ЗАЭС завершили бурение скважин с водой для охлаждения реакторов

На Запорожской АЭС завершили бурение скважин с водой для охлаждения остановленных реакторов.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

По словам директора МАГАТЭ, на ЗАЭС завершено бурение десяти скважин для подземных вод, которые должны охлаждать остановленные реакторы станции после разрушения Каховской ГЭС в июне.

"Более 200 кубометров воды теперь можно будет подавать в пруды, которые охлаждают шесть реакторов ЗАЭС и отработанное ядерное топливо", - говорится в сообщении.

Реклама:

В МАГАТЭ также проинформировали, что на площадке планируют пробурить еще одну скважину. Дополнительная скважина обеспечит примерно 250 кубометров воды в час для поддержания охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива в нынешнем остановленном состоянии.

Отмечается, что пруд-охладитель ЗАЭС остается неповрежденным, содержит большой объем воды, который также может обеспечить охлаждение остановленных реакторов ЗАЭС в течение многих месяцев.

Кроме того, во время обхода ЗАЭС экспертами МАГАТЭ посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6, где увидели, что энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 - в состоянии "горячей" остановки.

Реклама:

Также в МАГАТЭ обеспокоены укомплектованностью станции персоналом, поскольку с начала большой войны ЗАЭС покинуло значительное количество персонала, в том числе лицензированные операторы с главных блочных щитов управления.

Напомним:

Правоохранительные органы и независимые исследователи, включая международных журналистов, собрали многочисленные свидетельства о пытках и бесчеловечном обращении, совершенные российскими оккупационными силами с ведома "Росатома" во время оккупации Запорожской АЭС и города-спутника станции Энергодара.