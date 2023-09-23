Украинские фермеры обеспокоены из-за моркови: цены опустились до небывалого уровня

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Украинские фермеры обеспокоены ситуацией на рынке моркови: цены опустились до небывало низкого уровня.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, спрос на морковь в Украине катастрофически низкий, а фермерам трудно найти покупателей для не контрактованных объемов продукции.

"Сейчас продажи моркови ведутся только по заключенным ранее договорам, тогда как не законтрактованные объемы этой продукции фермерам удается продавать с большим трудом", - говорится в сообщении.

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Соответственно, производители вынуждены и дальше снижать цены на морковь. Сейчас они предлагают к продаже корнеплод по 5-8 грн/кг ($0,14-0,22/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что в этом году ряд украинских хозяйств увеличил площади под корнеплодами, в частности под морковью. В то же время погодные условия в текущем сезоне были достаточно благоприятными для производства этой продукции. Как результат, предложение моркови на рынке продолжает стремительно увеличиваться и уже оказывает негативное влияние на цены в этом сегменте.

Добавляется, что в этом году морковь в Украине уже стоит в среднем на 64% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение моркови на рынке остается избыточным.

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Экономическая правда.