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Наполнение реестра олигархов начнется после войны – Малюська

Пятница, 22 сентября 2023, 20:55 - Анастасия Дячкина

Кабинет министров Украины по инициативе Министерства юстиции внес изменения в план деолигархизации и отложил наполнение реестра олигархов – этот процесс начнется по окончании войны.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, одним из семи условий начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз является имплементация закона об олигархах с учетом заключения Венецианской комиссии.

"А комиссия сказала, что сейчас не время. Поэтому Кабмин по нашей, Минюсту, инициативе внес изменения в План деолигархизации и отложил наполнение реестра олигархов на "после войны". Жаль, конечно, но в принципе, в нынешних условиях это не критично и, возможно, правильно", – написал Малюська.

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По его словам, пауза с имплементацией закона об олигархах не означает паузу в применении других инструментов: уголовные производства в активной стадии, полномочия АМКУ увеличены, антикоррупционные инструменты возобновляются.

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Напоминаем:

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В марте Венецианская комиссия отложила разблокирование изменений в антиолигархический закон Украины, но в правительстве не считают, что это помешает переговорам о вступлении в ЕС.

олигархия Кабмин Минюст
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