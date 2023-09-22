Все разделы
Укр / Рус

Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов

Пятница, 22 сентября 2023, 19:45 - Алексей Павлыш

Кабинет министров создал Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электроэнергии.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Также правительство утвердило состав Координационного штаба.

Председателям областных, Киевской городской военных администраций поручили создать региональные координационные штабы по оперативному реагированию.

Реклама:

Напоминаем:

Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины. В "Укрэнерго" заявили, что это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.

Экономическая правда

Реклама:
Кабмин энергетика
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
Шаг к выполнению "маяка" МВФ: Кабмин сменил собственника Оператора ГТС 22 сентября 2023, 18:50
Кабмин назначил директора Фонда Притулы заместителем главы Минстратегпрома 22 сентября 2023, 17:40
Правительство отложило создание Реестра олигархов до окончания войны 22 сентября 2023, 11:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте