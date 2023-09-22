Кабмин создал координационный штаб на случай блэкаутов

Кабинет министров создал Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электроэнергии.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Также правительство утвердило состав Координационного штаба.

Председателям областных, Киевской городской военных администраций поручили создать региональные координационные штабы по оперативному реагированию.

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Напоминаем:

Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины. В "Укрэнерго" заявили, что это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.

Экономическая правда

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