Кабмин назначил директора Фонда Притулы заместителем главы Минстратегпрома

Анна Гвоздяр фото: мост

Кабинет министров назначил директора Благотворительного фонда Сергея Притулы Анну Гвоздяр заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Фонд пока не сообщал об увольнении Гвоздяр с должности.

Также правительство назначило Людмилу Дараган государственным секретарем Минобороны. С 2019 по 2022 год Дараган работала государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины.

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С июля 2023 года Дараган была заместителем председателя ФГИУ Рустема Умерова, который в начале сентября возглавил Минбороны. До назначения на должность заместителя председателя ФГИУ была руководителем аппарата Фонда.

Также правительство уволило Виталия Загайного с должности госсекретаря Министерства по делам ветеранов Украины.

Напомним:

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18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.

Экономическая правда