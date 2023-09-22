Почти четверть компаний-недропользователей потребуют возмещения убытков от РФ - ЕВА

Несмотря на войну, три четверти (74%) компаний из сферы недропользования продолжают инвестировать в украинские недра, половина компаний смогли возобновить деятельность.

Об этом говорится в исследовании Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

Среди опрошенных компаний ассоциации 74% продолжают инвестировать в украинские недра в течение войны, 18% еще не принимают решение об инвестициях, и только 8% пока не инвестируют.

При этом 82% респондентов считают сферу недропользования инвестиционно привлекательной, а ресурсный потенциал Украины оценивают в 7,85 балла по 10-балльной шкале. По мнению бизнесов, наибольший потенциал в Украине и мире имеют такие полезные ископаемые как титан, литий, углеводороды (нефть, газ, конденсат) и железная руда.

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61% с начала войны инвестировали до 5 млн долларов/евро в украинские недра, а 21% инвестировали более 5 млн долларов/евро.

"Высокие риски для международного инвестирования вместе с проблемами с энергоснабжением и трудностями с логистикой (отсутствие доступа к портам и усложнение железнодорожной перевозки) бизнес относит к топ-3 вызовам военного времени", - добавили в Ассоциации.

В то же время 51% опрошенных соглашаются, что страхование международными компаниями (DFC/MIGA и др.) рисков потери капитала в военное и послевоенное время будут стимулировать привлечение инвестиций в недропользование.

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Регуляторную среду в сфере недропользования 63% предприятий оценивают удовлетворительно, 11% хорошо. 26% считают его неудовлетворительным. Реформа сферы недропользования получила оценку 6,26 по 10-балльной шкале от предпринимателей

В результате большого вторжения России в Украину испытала влияние хозяйственная деятельность большинства компаний:

деятельность 54% компаний была остановлена, но полностью или частично восстановлена;

деятельность 18% компаний до сих пор остановлена полностью;

только 28% опрошенных не ощутили на себе влияние военных действий.

С февраля 2022 года не изменились доходы только 16% компаний, все остальные почувствовали падение доходов:

42% сообщили о падении до 50% доходов;

13% – о падении 50-75%;

29% – о падении более 75%.

"У 13% бизнесов объекты недропользования получили разного рода повреждения с начала полномасштабного вторжения, а у 18% есть объекты на оккупированных или деоккупированных территориях. При этом 23% компаний планируют взыскание ущерба за причиненный ущерб активам", - резюмировали в ЕВА.