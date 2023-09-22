Предоставление государственных услуг: в Канаде заявили, что следует брать пример с Украины

В Канаде заявляют о проблемах правительства с предоставлением услуг и говорят о необходимости ориентироваться в этой сфере на Украину, которая достигла "впечатляющего успеха".

Об этом говорится в материале канадского издания Оttawa citizen.

"Канада может и должна сделать скачок к тому, чтобы стать по-настоящему цифровым правительством. И она может ориентироваться на своего союзника Украину", - пишет издание.

"Успех Украины в этом пространстве был уникальным и впечатляющим", - говорится в публикации.

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Отмечается, что успех приложения "Дія" напрямую связан со "смелым выбором руководства", которую продемонстрировало правительство Зеленского, когда пришло к власти в 2019 году. В частности, с нуля было создано новое Министерство цифровой трансформации во главе с министром с опытом работы в мире программного обеспечения и с "дерзкими намерениями оцифровать все государственные услуги".

"И - что не менее важно - он разместил руководителей по цифровой трансформации в каждом другом министерстве, подотчетных Минцифры, и обеспечил, чтобы он мог привлечь все услуги этих министерств к своему центральному проекту. Все это позволило Минцифры создать единый, кураторский, последовательный, высококачественный опыт, который другие страны сейчас перенимают и стремятся подражать", - пишет издание.

Отмечается, что Украина запустила приложение "государство в смартфоне" "Дія" в сентябре 2019 года. Сейчас оно предоставляет более 100 услуг украинцам: это паспорт, водительские права, место, где они оформляют и продлевают разрешения, платят налоги, получают государственную помощь, доказывают право на программы местного самоуправления, получают сообщения о войне - даже голосуют за то, кто должен представлять Украину на Евровидении.

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А добавление процесса подачи заявки на получение разрешения на строительство в приложении сгладило распространенную форму коррупции.

"Менее чем через четыре года приложение появилось на 70% смартфонов украинцев, и справедливо будет сказать, что приложение радикально изменило то, как украинцы взаимодействуют со своим правительством", - отмечается в публикации.

Напоминаем:

26 июля Федеральное правительство Канады назначило своего первого в истории министра служб граждан Терри Бука. А Канадская цифровая служба - внутренняя команда по разработке и консалтингу программного обеспечения из 100 человек, была перемещена в государственный департамент социальных услуг, Министерство занятости и социального развития Канады.