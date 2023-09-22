На проекты восстановления в общинах направят дополнительные 2,8 миллиарда от ЕИБ

Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на 2,58 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Комиссия рассмотрела перечни проектов и мероприятий от областных администраций и КГГА, которые сформированы по предложениям поселковых и городских советов.

Приоритет предоставляется проектам восстановления, строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, жилищно-коммунального хозяйства, а также других объектов, оказывающих значительное влияние на жизнь общин.

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Инициаторы согласованных проектов получат денежные средства в виде субвенции из государственного бюджета.

На заседании, состоявшемся 28 августа 2023 года, Комиссия согласовала к финансированию за счет субвенции 140 проектов на 1,32 миллиарда гривен. Впоследствии к финансированию было согласовано 279 проектов с объемом финансирования в 3,9 миллиарда гривен.

Это проекты восстановления и строительства:

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объектов теплоснабжения (2 проекта)

водоснабжение и водоотвод (29)

сооружений гражданской защиты (54)

школ (30)

заведений дошкольного образования (13)

заведений здравоохранения (48)

ЦНАПов (7)

центров безопасности (3)

административных зданий (9)

других объектов, оказывающих влияние на жизнь общин (8)

работ по проектированию (76).

Решение о порядке и условиях распределения средств ЕИБ в сумме 4,477 миллиарда гривен было принято Кабмином в июне этого года.

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам определено Минвосстановления.

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн. евро на восстановление инфраструктуры Украины.