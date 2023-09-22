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На проекты восстановления в общинах направят дополнительные 2,8 миллиарда от ЕИБ

Пятница, 22 сентября 2023, 12:57 - Анастасия Жарикова

Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на 2,58 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Комиссия рассмотрела перечни проектов и мероприятий от областных администраций и КГГА, которые сформированы по предложениям поселковых и городских советов.

Приоритет предоставляется проектам восстановления, строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, жилищно-коммунального хозяйства, а также других объектов, оказывающих значительное влияние на жизнь общин.

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Инициаторы согласованных проектов получат денежные средства в виде субвенции из государственного бюджета.

На заседании, состоявшемся 28 августа 2023 года, Комиссия согласовала к финансированию за счет субвенции 140 проектов на 1,32 миллиарда гривен. Впоследствии к финансированию было согласовано 279 проектов с объемом финансирования в 3,9 миллиарда гривен.

Это проекты восстановления и строительства:

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  • объектов теплоснабжения (2 проекта)
  • водоснабжение и водоотвод (29)
  • сооружений гражданской защиты (54)
  • школ (30)
  • заведений дошкольного образования (13)
  • заведений здравоохранения (48)
  • ЦНАПов (7)
  • центров безопасности (3)
  • административных зданий (9)
  • других объектов, оказывающих влияние на жизнь общин (8)
  • работ по проектированию (76).

Решение о порядке и условиях распределения средств ЕИБ в сумме 4,477 миллиарда гривен было принято Кабмином в июне этого года.

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам определено Минвосстановления.

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн. евро на восстановление инфраструктуры Украины.

Минвосстановления инфрастуктура ЕИБ строительство война
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