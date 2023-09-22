На проекты восстановления в общинах направят дополнительные 2,8 миллиарда от ЕИБ
Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на 2,58 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Комиссия рассмотрела перечни проектов и мероприятий от областных администраций и КГГА, которые сформированы по предложениям поселковых и городских советов.
Приоритет предоставляется проектам восстановления, строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, жилищно-коммунального хозяйства, а также других объектов, оказывающих значительное влияние на жизнь общин.
Инициаторы согласованных проектов получат денежные средства в виде субвенции из государственного бюджета.
На заседании, состоявшемся 28 августа 2023 года, Комиссия согласовала к финансированию за счет субвенции 140 проектов на 1,32 миллиарда гривен. Впоследствии к финансированию было согласовано 279 проектов с объемом финансирования в 3,9 миллиарда гривен.
Это проекты восстановления и строительства:
- объектов теплоснабжения (2 проекта)
- водоснабжение и водоотвод (29)
- сооружений гражданской защиты (54)
- школ (30)
- заведений дошкольного образования (13)
- заведений здравоохранения (48)
- ЦНАПов (7)
- центров безопасности (3)
- административных зданий (9)
- других объектов, оказывающих влияние на жизнь общин (8)
- работ по проектированию (76).
Решение о порядке и условиях распределения средств ЕИБ в сумме 4,477 миллиарда гривен было принято Кабмином в июне этого года.
Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам определено Минвосстановления.
Напоминаем:
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн. евро на восстановление инфраструктуры Украины.